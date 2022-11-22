كأس العالم 2022.. أول تعليق من ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، على الخسارة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال ميسي: "علينا أن نظهر الآن الروح الجماعية للفريق، فلا يوجد أي أعذار بعد الآن علينا أن نتحد ونعود للقمة مجدداً".

وتابع: "علينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها خلال المباراة، وتحسين أوضاعنا بتخطي الخسارة".

واختتم ميسي تصريحاته، قائلاً: "ربما أتألم من الخسارة، مرارتها كانت مؤلمة بالنسبة لي، ولكنني بدنياً بخير".

يذكر أن هدف الأرجنتين الوحيد في شباك السعودية، جاء بأقدام ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

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