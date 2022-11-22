كأس العالم 2022.. تونس تقتنص نقطة ثمينة من الدنمارك

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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انتهت مباراة تونس والدنمارك، بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بينهما.

وشهدت مباراة تونس أمام الدنمارك، العديد من المحاولات الخطيرة من جانب المنتخبين، وظهر في الشوط الأول استحواذ دنماركي وخطورة تونسية، ونجح نسور قرطاج في هز شباك شمايكل بالدقيقة 23، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل، لتستمر المحاولات من جانب الطرفين ولكن دون جدوى وينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبدأ الدنمارك الشوط الثاني بضغط كبير، وتمكن من إحراز هدف في الدقيقة 55 قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل أيضاً، ونجح المنتخب التونسي في فرض أسلوبه الدفاعي، فيما غاب التوفيق عن المنتخب الدنماركي لترجمة سيطرته لأهداف.

وطالب منتخب الدنمارك باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو من قبل حكم المباراة لم يتم احتسابها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويحصل كل منتخب على نقطة أولى في مشواره بالمونديال.

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