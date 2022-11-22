كأس العالم 2022.. تصديات العويس تمنحه لقب أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين (صور)

المصدر: وكالات

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حصل حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس على جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية والأرجنتين، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 1/2، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ونجح الحارس الأمين للمنتخب السعودي في إثبات جدارته بحماية عرين الأخضر السعودي في كأس العالم قطر 2022، وذلك بتصدياته المميزة وتواجده المحسوب في الأماكن والتوقيتات المطلوبة للعديد من الفرص التهديفية لنجوم المنتخب الأرجنتيني لاسيما في الشوط الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 63، عندما أنقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكولاس تاليافيكو، عندما أظهر رد فعل قوي ليبعد تسديدته من مسافة قريبة إلى ركنية.

ونجح العويس في المهمة الصعبة أمام نجوم من العيار الثقيل بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز، ليحمي عرين الأخضر ويؤمن فوز المنتخب السعودي الكبير والتاريخي على منتخب الأرجنتين المدجج بالنجوم.

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