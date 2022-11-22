بعد سواريز.. البليهي يتفوق على ميسي في مواجهة ثنائية بكأس العالم (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح نجم منتخب السعودية علي البليهي في إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين، اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز الأخضر 1/2، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وأتت الرقابة اللصيقة التي فرضها البليهي على ميسي بتعليمات من مدربه هيرفي رينارد، بثمارها بعدما تمكن النجم السعودي من الوقوف لتحركات ميسي بالمرصاد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لوسيل.

وظهر البليهي أثناء المباراة بعد تسجيل السعودية للهدف الثاني، وكأنه يعاتب ميسي على إحدى اللقطات السابقة بينهما، ولكن لم يستجب "ليو" لرد فعل البليهي، وتدخل لاعبو المنتخبين بعدها للفصل بينهما قبل تفاقم المناوشات.

وجاء تفوق البليهي على ميسي، ليؤكد تألق المدافع المخضرم أمام نجوم العالم بعدما خاض مواجهة ثنائية من قبل أمام نجم الأوروغواي لويس سواريز، في لقاء جمع بين السعودية وأوروغواي بالجولة الثانية من كأس العالم روسيا 2018، وانتهى حينها بهدف دون رد لصالح رفاق سواريز، وعقب نهاية المباراة توجه الأخير للبليهي، وقال له: "كنت مدافعاً صلباً، ومن الصعب تجاوزك، أتمنى لك التوفيق في مسيرتك الكروية"، وذلك بحسب وسائل إعلام سعودية.

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