كأس العالم 2022.. أول تعليق من رينارد مدرب السعودية بعد قهر الأرجنتين

المصدر: دبي -سارة عبدالباقي

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عبر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن سعادته الكبيرة بالانتصار على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال رينارد في تصريحات صحفية بعد مباراة السعودية والأرجنتين: "ارتحت كثيراً بعد هذا الانتصار".

وتابع: "أود تقديم التهنئة للاعبين، أهنئهم بشكل مستمر منذ عامين، نعمل مع رئيس رائع ونُحضر بصورة جيدة دون ضغوطات".

وأكمل: "عندما تلعب في كأس العالم يجب أن تُقدم نفسك بشكل رائع ويليق بك".

وأضاف مدرب منتخب السعودية، قائلاً: "كان من الواجب علينا التفكير بالجماهير السعودية، 35 مليون يستحقون أن نسعدهم".

وأتم هيرفي تصريحاته، قائلاً: "هذه النتيجة تاريخية وستبقى إلى الأبد، ولكن في نفس الوقت يجب أن نركز على مستقبلنا، مازال أمامنا مباراتين مهمتين".

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022، رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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