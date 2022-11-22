تفاصيل الإصابة الخطيرة لياسر الشهراني التي خلعت قلوب الملايين

المصدر: البيان

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حبس عشاق المنتخب السعودي في أنحاء العالم العربي أنفاسهم إثر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ياسر الشهراني في الوقت بدل الضائع من لقاء الأخضر السعودي مع الأرجنتين الذي انتهى بفوز تاريخي للأخضر 2-1.

وتعود تفاصيل إصابة الشهراني إلى اصطدام محمد عويس حارس السعودية بياسر في كرة عرضية للمنتخب الأرجنتيني الذي حاول جاهداً إدراك التعادل.

وسقط ياسر على الأرض لعدة دقائق أصيب فيها الحارس السعودي بالهلع الشديد خوفاً على زميله الشهراني نظراً لقوة الاصطدام حيث دخل الحارس بركبتيه في رأس اللاعب.

ونظراً لصعوبة الإصابة طلب الجهاز الطبي من الجهاز الفني إجراء تبديل لعدم قدرة اللاعب على تكملة المبارة.

وأجرى الجهاز الفني تبديلا بنزول اللاعب زميله محمد البريك ونجح المنتخب السعودي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

ونجح المنتخب السعودي في قلب تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، حيث تقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.

تشكيلة السعودية والأرجنتين

السعودية:

محمد العويس - علي البليهي - ياسر الشهراني - محمد كنو - سعود عبد الحميد - عبد الإله المالكي - صالح الشهري - حسان تمبكتي - سلمان الفرج - سالم الدوسري - فراس البريكان.

الأرجنتين:

إميليانو مارتينيز - كريستيان روميرو - نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - ناويل مولينا - أليخاندرو جوميز - رودريجو دي باول - لياندرو باريديس - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - أنخيل دي ماريا.

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