كأس العالم 2022.. أرقام تاريخية من فوز السعودية على الأرجنتين

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، فيما سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي المنتخب السعودي في الدقيقتين 48 و53، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر 1/2.

وشهدت مباراة السعودية والأرجنتين بعض الأرقام التاريخية، نستعرضها في الأسطر التالية

المنتخب السعودي هو أول منتخب آسيوي يسجل هدفين في شباك الأرجنتين بكأس العالم عبر التاريخ، كما أن المنتخب الأرجنتيني استقبل هدفين في لقاء واحد لأول مرة منذ 24 مباراة، تحديداً منذ التعادل مع كولومبيا بهدفين لمثلهما يونيو الماضي.

منتخب السعودية ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أمريكي جنوبي في تاريخ كأس العالم، بعد فوز اليابان على كولومبيا في مونديال 2018.

منتخب السعودية كسر سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الأرجنتين التي امتدت إلى 36 مباراة، فكانت آخر هزيمة تلقاها التانغو أمام المنتخب البرازيلي في يوليو 2019.

منتخب الأرجنتين خسر أمام السعودية في كأس العالم بعدما تقدم في النتيجة، وذلك للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 1930 أمام أوروغواي.

للمرة الأولى منذ عام 1990 منتخب الأرجنتين يخسر مباراته الافتتاحية في كأس العالم، فيما حقق المنتخب السعودي الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

للمرة الأولى يخسر المنتخب الأرجنتيني في مباراة بكأس العالم سجل خلالها ليونيل ميسي، منذ عام 2011 أمام كولومبيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز