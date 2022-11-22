كأس العالم 2022.. طريقة خاصة للاحتفال بأهداف البرازيل في المونديال

المصدر: البيان

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أعد لاعبو منتخب البرازيل 10 رقصات مختلفة للاحتفال بتسجيل الأهداف، في بطولة كأس العالم 2022.

وقال رافينها مهاجم البرازيل خلال تصريحات في مؤتمر صحفي: "لدينا بالفعل حوالي 10 رقصات مُعدة لكل مباراة، واحدة للأول، وواحدة للثاني، وواحدة للثالث، إذا سجلنا أكثر من 10 أهداف، سنضطر إلى البدء في الابتكار".

وكان رافينها بين المهاجمين التسعة الذين اختارهم مدرب البرازيل تيتي لمحاولة منح السامبا لقبها الأول في كأس العالم منذ عقدين.

ويواجه المنتخب البرازيلي يوم الخميس منتخب صربيا في أول مباراة له بكأس العالم 2022.

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