كأس العالم 2022.. ميسي يقود الأرجنتين للتقدم على السعودية في الشوط الأول

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والسعودية بتقدم رفاق الأسطورة ليونيل ميسي بهدف دون رد، جاء بأقدامه في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وتقام مباراة الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد العودة لتقنية الفار، قبل أن يسجلها ميسي بسهولة في شباك الأخضر السعودي، ليصبح أول لاعب في تاريخ منتخب التانغو يُسجل خلال أربع بطولات لمونديال كأس العالم.

وشهد الشوط الأول إلغاء ثلاثة أهداف للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل سجلها ميسي ولاوتارو مارتينيز في الدقائق 22 و28 و35.

وتعرض سلمان الفرج لاعب منتخب السعودية للإصابة مع نهاية الشوط الأول، ليضطر هيرفي رينارد مدرب الأخضر لإجراء تغيير اضطراري بسحب الفرج والدفع بنواف العابد بدلاً منه.

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