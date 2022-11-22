تشكيلة السعودية والأرجنتين لمباراتهما في كأس العالم

المصدر: د ب ا

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دفع هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي بكامل قوته الضاربة خلال المواجهة الصعبة أمام الأرجنتين اليوم الثلاثاء على ستاد لوسيل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويقود الثلاثي فراس البريكان وسالم الدوسري وصالح الشهري خط هجوم الاخضر أمام التانجو الأرجنتيني.

وضمت قائمة السعودية في حراسة المرمى محمد العويس وفي الدفاع سعود عبد الحميد وحسان تمبكتي وعلي آل بليهي وياسر الشهراني وفي خط الوسط محمد كنو وعبد الإله المالكي وسلمان الفرج وفي الهجوم فراس البريكان وسالم الدوسري وصالح الشهري.

وفي المقابل اعتمد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني على نجم الفريق ليونيل ميسي في خط الهجوم إلى جوار لاوتارو مارتينيز وأنخل دي ماريا.

وضمت قائمة الأرجنتين في حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز، وفي الدفاع ناهويل مولينا وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي ونيكولاس تاجليافيكو وفي خط الوسط ليوناردو باريديس ورودريجو دي بول وأليخاندرو جوميز وفي الهجوم ميسي ومارتينيز ودي ماريا.



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