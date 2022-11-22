الباندا «سهيل» يتوقع الفائز بين السعودية والأرجنتين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع الباندا "سهيل" التي اختارتها شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، لتوقعات نتائج مباريات كأس العالم، فوز منتخب الأرجنتين على السعودية، في أولى مباريات المجموعة الثالثة لمونديال قطر.

ويلتقي منتخب السعودية مع الأرجنتين في تمام الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويسعى منتخب السعودية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة من المونديال.

يذكر أن المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 تضم مع السعودية والأرجنتين منتخبي بولندا والمكسيك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز