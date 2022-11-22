منتخب ألمانيا يفقد جناحه أمام اليابان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، غياب ليروي ساني الجناح الأيمن لبايرن ميونخ عن مواجهة اليابان المقرر لها غداً الأربعاء، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس العالم 2022.

وتقرر استبعاد ساني عن المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا بكأس العالم 2022، بسبب إصابته في الركبة، حيث لم يشارك اللاعب البالغ عمره 26 عامًا في المران الأخير للماكينات الألمانية قبل مواجهة اليابان، ومن غير الواضح فترة غيابه.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الياباني، الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب خليفة.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات كوستاريكا وإسبانيا واليابان.

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