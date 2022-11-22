جيرو يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لفرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخب فرنسا مع أستراليا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويخوض المنتخب الفرنسي المباراة في غياب واحد من أبرز لاعبيه وأفضل لاعب في العالم وهو كريم بنزيما، الذي تم استبعاده من منافسات المونديال بسبب الإصابة، وكذلك يفقد الديوك خدمات الثنائي بول بوغبا ونغولو كانتي.

ونشرت شبكة "هو سكورد" التشكيل المتوقع لمنتخبي فرنسا وأستراليا، للمواجهة التي ستجمع بينهما في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على ملعب الجنوب.

وجاء التشكيل المتوقع لفرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: هيرنانديز، كوناتي، فاران، بافارد

خط الوسط: رابيو، فوفانا، تشواميني

خط الهجوم: غريزمان، مبابي، جيرو

فيما جاء التشكيل المتوقع لمنتخب أستراليا، كالتالي:

حراسة المرمى: ريان

خط الدفاع: ناثانيال أتكينسون، هاري سوتار، كي روليز، عزيز بيهيتش

خط الوسط: آرون موي، جاكسون إيرفين، أوير مابيل

خط الهجوم: أجدين هروتيك، ماثيو ليكي، جيمي ماكلارين

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز