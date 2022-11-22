تصرف حضاري من جماهير اليابان في كأس العالم 2022 (صور)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطفت جماهير اليابان التي حضرت مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور الأنظار، نتيجة تصرفها الحضاري.

ورغم أن منتخب اليابان لم يكن طرفاً في المواجهة الافتتاحية يوم الأحد الماضي، إلا أن جماهيره صنعت الحدث في مدرجات ملعب البيت، بعدما واصلت تقديم صورتها الحضارية المعروفة عنها.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز منتخب الإكوادور على منتخب قطر 0/2، قامت الجماهير اليابانية الحاضرة في المدرجات بانتشال النفايات من حولها ووضعها في أكياس.

وانتشر مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله الجماهير اليابانية تقوم بتنظيف المكان الذي تواجدت فيه، وقال البعض منهم إن العمل الذي يقومون به ليس من أجل الكاميرا، ولكن هذا ما تعودوا عليه.

وسبق وقامت الجماهير اليابانية بنفس الأمر في كأس العالم روسيا 2018، إذ كانت تقوم دائماً بتنظيف المكان حولها في الملعب عقب انتهاء المباريات التي تتواجد بها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز