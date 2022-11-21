كأس العالم 2022.. أرقام تاريخية بالجملة في مباراة إنجلترا وإيران

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة إنجلترا وإيران بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، التي انتهت بستة أهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب الإنجليزي، بعض الأرقام التاريخية الخاصة.

جاء الرقم التاريخي الأول بعدما سجل جود بيلينغهام صاحب الـ 19 عامًا الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي، حيث أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في كأس العالم بعمر 19 عامًا و145 يوماً بعد مايكل أوين (18 عامًا و190 يوماً).

وكان الرقم الثاني من نصيب بيلينغهام أيضاً، حيث أصبح أول لاعب وُلد عام 2000 أو بعد ذلك، يسجل هدفاً في كأس العالم الأمر الذي يعكس تألق اللاعب الشاب مع المنتخب الإنجليزي.

وتمثل الرقم الثالث في الوقت بدل الضائع الخاص بالشوط من مواجهة إنجلترا وإيران والذي قُدر بـ 14 دقيقة، وهو أطول وقت بدل ضائع في تاريخ بطولات كأس العالم منذ عام 1966، حسبما أفادت شبكة (أوبتا) المتخصصة في رصد إحصائيات كرة القدم.

وحقق ماركوس راشفورد لاعب منتخب إنجلترا رقماً تاريخياً آخر، بعدما سجل الهدف الخامس لمنتخب إنجلترا في اللقاء بالدقيقة 71 من عمر المباراة، عقب مشاركته بـ 50 ثانية فقط، الأمر الذي جعله يسجل ثالث أسرع هدف للاعب بديل في كأس العالم بعد مرور 50 ثانية فقط حسبما أفادت شبكة (أوبتا).

وحسم منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم أمريكا وويلز، حيث استطاع المنتخب الإنجليزي الظهور بشكل مميز وتفوق بشكل ملحوظ على منتخب إيران.

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