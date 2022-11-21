لم يحدث منذ 44 عامًا.. حدث نادر في مونديال 2022

المصدر: البيان

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يشهد كأس العالم 2022 بقطر، حدثاً نادراً بعد استبعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 من تشكيلة الديوك بسبب الإصابة.

وتلقى بنزيما صدمة كبيرة، بعدما تجددت إصابته في مران المنتخب الفرنسي، ليتأكد غيابه عن كأس العالم.

وبحسب شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فهذه المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يغيب فيها حامل الكرة الذهبية عن المونديال.

وأشارت الشبكة إلى أن آخر لاعب توج بالكرة الذهبية وغاب بعدها عن المونديال، هو الدنماركي آلان سيمونسن بعدما توج بالكرة الذهبية عام 1977 وغاب عن مونديال 1978 في الأرجنتين، لفشل منتخب بلاده في التأهل.

وكان حامل الكرة الذهبية حاضراً في كل نهائيات كأس العالم منذ عام 1982، بدءا من كارل هاينز رومينيغه نجم منتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982، وصولاً إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض آخر نسختين لكأس العالم (2014، و2018) وهو صاحب بالون دور.

ورغم بلوغ بنزيما لعامه الـ 34، فإنه لم يشارك في كأس العالم إلا في مناسبة وحيدة تحديداً في نسخة 2014 بالبرازيل، ولم يكن ضمن قائمة المنتخب الفرنسي الفائز بلقب عام 2018 لاستبعاده بسبب أزمة قضائية.

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