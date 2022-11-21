كأس العالم 2022.. منتخب إنجلترا يضرب إيران بثلاثية في الشوط الأول

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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تقدم منتخب إنجلترا على إيران بثلاثة أهداف دون رد، في الشوط الأول من لقاء المنتخبين المقام حالياً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

سيطر منتخب إنجلترا على الكرة منذ البداية، وطالب لاعبوه باحتساب ركلة جزاء لصالح هاري ماجواير، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب بشكل طبيعي.

وتعرض علي بيرانفاند حارس منتخب إيران للإصابة الأمر الذي استدعى خروجه، والدفع بحسين حسيني الحارس البديل لاستكمال اللقاء بدلاً منه.

وفي الدقيقة 35 سجل جود بيلينغهام لاعب إنجلترا الهدف الأول لمنتخب بلاده في اللقاء بعد عرضية رائعة من لوك شاو من الجهة اليسرى، تابعها بيلينغهام برأسية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 43 سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا، بعد رأسية من هاري ماجواير تابعها ساكا من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث بعد عرضية رائعة من هاري كين من الجهة اليمنى، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة احتساب 14 دقيقة وقت بدل ضائع، بسبب إصابة حارس منتخب إيران أثناء اللقاء.

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