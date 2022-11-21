الدوري الإنجليزي يحسم هوية المنتخب الأغلى في كأس العالم 2022

المصدر: البيان

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كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، عن أغلى منتخب في بطولة كأس العالم 2022.

ووفقاً لما نقله المركز فإن المنتخب الإنجليزي الذي يضم في صفوفه لاعبين ينشط معظمهم في الدوري الإنجليزي (أقوى دوري لكرة القدم في العالم)، هو أغلى منتخب في مونديال قطر.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاعبي المنتخب الإنجليزي 1.499 مليار يورو، وحل المنتخب البرازيلي المرشح الأبرز للفوز بلقب مونديال قطر في المركز الثاني حيث تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى 1.455 مليار يورو.

وجاء المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا 2018، في المركز الثالث بـ 1.337 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الرابع بـ 1.201 مليار، ثم البرتغال في المرتبة الخامسة بـ 1.154 مليار.

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