حارس مرمى منتخب الدنمارك يتحدث عن مواجهة تونس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث كاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك، عن مواجهة تونس، المقرر لها غداً الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال شمايكل خلال تصريحات صحفية: "هناك الكثير من الإثارة محال البطولات الكبرى، ولكن الأهم هو أداء الفريق على أرض الميدان".

وتعليقاً على حضور الجماهير التونسية بكثافة في المباراة، علّق شمايكل قائلاً: "منتخب الدنمارك لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الضغط الجماهيري".

وتابع: "هذا الأمر شهد بوضوح في بطولة كأس العالم السابقة بروسيا حيث كانت الجماهير البوريفية هي الأغلب في مباراة منتخبها أمام الدنمارك، ورغم ذلك لم يتأثر أداء الفريق وانتهت المباراة بفوز الدنمارك 0/1".

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