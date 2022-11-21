حادث أليم وراء ظهور نجم هوليوود بقفاز في افتتاح كأس العالم 2022

المصدر: البيان

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أثار الممثل الأمريكي مورغان فريمان الفضول والتساؤلات، حول سبب ارتدائه قفاز أخفى به يده اليسرى، خلال ظهوره في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.

وكان النجم هوليوود الشهير فريمان من أبرز فقرات حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر مساء الأحد، وشارك حواراً مع الشاب القطري من ذوي الهمم غانم المفتاح.

وظهر فريمان يرتدي قفازاً في يده اليسرى فقط، ويعود السبب إلى

تعرضه لحادث أليم في يده، أفقده القدرة على حركتها وهو ما كشف عنه النجم الكبير خلال حوار صحفي سابق.

وقال فريمان أن قلة الحركة وتجمع الدماء بيده يؤدي إلى انتفاخها، مما يستدعى ارتدائه هذا القفاز الطبي منذ عام 2008، الذي بدوره يحرك الدورة الدموية باستمرار.

وكان حفل افتتاح كأس العالم 2022 استغرق 30 دقيقة، وشمل برنامجاً مكوناً من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ 32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

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