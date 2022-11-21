كأس العالم 2022.. قطر تتجاوز روسيا في بيع تذاكر مونديال 2018

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بيع 2.95 مليون تذكرة لكأس العالم 2022 حتى يوم الافتتاح أمس الأحد، لتتجاوز قطر حصة التذاكر المباعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد قليلاً عن 2.4 مليون تذكرة.

وكشف رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات إلى مستوى قياسي، بعدما أكد في وقت سابق إن إيرادات الاتحاد الدولي لأربع سنوات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وصرح متحدث باسم "فيفا" لوكالة "فرانس برس"، أن قطر، والسعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمكسيك، وبريطانيا، والأرجنتين، وفرنسا، والهند، والبرازيل كانت الأسواق الأولى في بيع تذاكر مونديال 2022.

وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ 64 على مدار 29 يوماً، وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.

وتعتبر مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة العالمية والإيرادات تزيد بأكثر من مليار دولار عما كان متوقعاً قبل أربع سنوات.

وصرح إنفانتينو في مؤتمر ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء "فيفا" بأن نفقات الأخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 مليار دولار، ووعد بالإنفاق على تطوير كرة القدم من 1.75 إلى 2.25 مليار دولار.

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