أمير قطر يرحب بالعالم في نهائيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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رحَّب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالعالم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم

جاء ذلك في كلمة ألقاها في استاد البيت شمالي العاصمة الدوحة، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.

وأعلن أمير قطر، اليوم، افتتاح المونديال، حيث يخوص أصحاب الأرض أولى المواجهات مع الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبعد حفل افتتاحي شهد حضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه «بدءاً من هذا المساء وطوال 28 يوماً، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره، بإذن الله، المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري».

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