انطلاق حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر

المصدر: البيان

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انطلق حفل افتتاح النسخة الثانية والعشرين لكأس العالم لكرة القدم في قطر بحضور عدد من قادة من دول العالم.

ويقام حفل الافتتاح في ملعب «البيت» الواقع على بعد 40 كيلومتراً شمال الدوحة، والذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

ويأتي الحفل بحفل بنكهة عربية خليجية تتبعه أولى المواجهات الكروية بين منتخب قطر الدولة المستضيفة «العنابي» ومنتخب الإكوادور في حدود الساعة الثامنة مساء.

ويقام المونديال لأول مرة في التاريخ على أرض عربية، بعدما احتكرت تنظيمه دول أوروبا وأمريكا الجنوبية قبل أن تنال آسيا شرف التنظيم في2002 بالاشتراك بين اليابان وكوريا الجنوبية، ثم أخذت القارة السمراء نصيبها باحتضان جنوب أفريقيا مونديال 2010.

ولا شك أن نجاح قطر في مونديال 2022 شرف كبير للعرب وسيفتح أمامهم في المستقبل أبواب تنظيم نسخ جديدة من كأس العالم والأولمبياد وغيرها من البطولات الكبرى.

وسيحظى مونديال قطر بمتابعة 5 مليارات عاشق لكرة القدم في العالم على حد قول انفانتينيو رئيس «فيفا»، بينما قدر عدد الإعلاميين الذين سيغطون العرس الكروي العالمي 13 ألفاً من مختلف دول العالم إلى جانب 5000 مدون سينقلون أجواء المونديال من خارج الملاعب على منصات التواصل الاجتماعي. وتعيش قطر أجواء المونديال منذ أيام حيث عمت الاحتفالات الجماهيرية الشوارع في الدوحة والمناطق السياحية الشهيرة مثل سوق واقف ولوسيل وكورنيش الدوحة. ووجدت الجماهير القادمة إلى الدوحة تسهيلات كبيرة في إجراءات الدخول، كما حظيت بكل الترحاب والاستقبال الحار وسط تنظيم جيد في مطار الدوحة يبشر بأن المونديال سيكلل بالنجاح، وكان واضحاً الحرص القطري على الاهتمام بالضيوف وتوفير كل سبل الراحة لهم. وكان الدخول عبر المطار ميسراً رغم توافد أعداد كبيرة في نفس الوقت. ويشترط على جميع القادمين إظهار بطاقة «هيا» على أن تكون المعطيات الشخصية بها متطابقة مع جواز السفر.

ويشهد مونديال قطر مشاركة 4 منتخبات عربية تحلم بتجاوز الدور الأول خاصة قطر صاحب الأرض والضيافة والمغرب المدجج بالنجوم المحترفين في أقوى الأندية الأوروبية وستواجه قطر ضيفها منتخب الإكوادور الليلة ضمن المجموعة الأولى التي تضم السنغال وهولندا.

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