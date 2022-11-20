إنفانتينو : كأس العالم في قطر ستكون الأفضل على الإطلاق

المصدر: وكالات

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مقابلة حصرية مع قناة beIN SPORTS ، أن نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون الأفضل على الإطلاق، لا سيما أن لاعبي المنتخبات المشاركة في ذروة استعداداتهم وجاهزيتهم لخوض غمار منافسة البطولة العالمية الأغلى والمنافسة على اللقب.

وبدا إنفانتينو متفائلا جدا خلال اللقاء الذي أجراه محمد سعدون الكواري بقدرة قطر على تنظيم بطولة استثنائية وقال في هذا الإطار:" متحمسون لبدء كأس العالم، البطولة الأغلى في عالم الساحرة المستديرة. كال الظروف تشير إلى أننا على موعد مع كأس عالم مثالي في قطر، واللاعبون في أتم الجاهزية ولهذا من البديهي أن تكون البطولة ناجحة من النواحي كافة. وأضاف: "قطر بذلت جهودا غير مسبوقة لضمان الخروج بتنظيم مشرف سيبهر العالم".

وتابع إنفانتتينو: نسخة هذا العام من كأس العالم تتمتع بطابع خاص كونها تقام للمرة الأولى في الوطن العربي، وهناك مئات الملايين من العاشقين لكرة القدم على مستوى العالم ومن المنطقة العربية، وهم سيحظون بفرصة التعرف عن قرب على ثقافة هذا البلد العربي الذي يرحب بالجميع، والثقافة العربية بشكل عام. كرة القدم هي رياضة جامعة وتمثل لغة واحدة لشعوب.

وتابع:" نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022™ تمثل أكبر تجمع رياضي يحظى بإجماع وإعجاب الشعوب قاطبة، ومعظم سكان العالم سيتسمرون أمام الشاشات لمتابعة وتشجيع منتخباتهم، ناهيك عن أولئك الذين سيحظون بفرصة مشاهدة البطولة من قلب الحدث. إنها مناسبة جامعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ووعد إنفانتينو بمواصلة العمل الجاد لتعزيز رياضة كرة القدم على مستوى العالم والنهوض بها قاريا لتكون لها نفس القيمة التي تتمتع بها أوروبيا. ولعل السبيل إلى ذلك يكمن في تعزيز وزيادة الاستثمارات في مشاريع كرة القدم خارج حدود القارة العجوز.

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