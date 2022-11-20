"الدشداشة والغترة والعقال"..الزي الخليجي يطغى على جمهور المونديال

المصدر: البيان

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طغت الثقافة الخليجية ممثلة في الزي الخليجي "الدشداشة والغترة والعقال" على جماهير المنتخبات المشاركة بمنافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك قبل ساعات قليلة على انطلاق البطولة وحفل الافتتاح.

وخطفت جماهير المنتخب الكرواتي الأنظار في مجمعات الدوحة وشوارعها ومنتديات المونديال بدشداشة العلم الكرواتي، إذ حضرت إلى الدوحة بالدشداشة والغترة والعقال، وفقا لصحيفة "القبس"، وسبقها أيضاً جاليات أخرى من دول أوروبا وأمريكا الجنوبية لتعبر بذلك عن نجاح منقطع النظير للبطولة مونديال العرب.

وابتكرت الجماهير من كافة الدول المشاركة تصاميم للزي الخليجي بأعلام دولها ولفت الأنظار في شوارع الدوحة والمجمعات التجارية صباح اليوم توافد هذه الجماهير بالأزياء المبتكرة لتعبر في رسالة ضمنية عن دعمها للثقافة والعادات والتقاليد العربية والخليجية التي كانت أحد أهم أهداف قطر لترسيخها لدى الزائرين خلال البطولة.

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