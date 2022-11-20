مفاجأة سارة في غرفة نيمار لدى وصوله للدوحة!

المصدر: البيان

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تفاجأ النجم البرازيلي نيمار جونيور، بحركة لطيفة كانت في انتظاره داخل غرفة إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة من غرفته في فندق الإقامة، حيث وضعت اللجنة المنظمة صورة للنجم البرازيلي وهو طفل صغير بقميص نادي سانتوس.

وتفاعل النادي البرازيلي عبر حسابه على "تويتر" مع الصورة التي نشرها نيمار، بتغريدة تقول: "لا توجد صورة رمزية أكثر من تلك، نتمنى التوفيق لنيمار، وأن يعود بكأس العالم السادسة في تاريخ البرازيل".

كما نشر نيمار صورة توثق لحظة وصول بعثة منتخب البرازيل إلى مطار الدوحة مساء السبت بأزياء رسمية، وكتب "لاعب كرة ببدلة فنان"، وفقا لروسيا اليوم.

ويشارك منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة في المونديال، رفقة "سويسرا وصربيا والكاميرون".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر الجاري، و18 ديسمبر المقبل.

وستشهد مباراة الافتتاح اليوم الاحد مواجهة منتخب قطر بنظيره الإكوادوري على ملعب "البيت".

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