لأول مرة في تاريخه .. المونديال اليوم على أرض عربية

المصدر: الدوحة - صلاح الدين الشيحاوي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار العالم اليوم إلى قطر، حيث تنطلق نهائيات كأس العالم 2022 على أرض عربية لأول مرة في تاريخ المونديال، إذ يشهد ملعب البيت حفل افتتاح بنكهة عربية خليجية، تتبعه أولى المواجهات الكروية بين منتخب قطر، الدولة المستضيفة «العنابي»، ومنتخب الإكوادور، في حدود الساعة الثامنة مساءً.

وجهزت قطر 8 ملاعب عصرية، منها 7 مكيفة، لاحتضان 64 مباراة واعدة بالإثارة والمتعة الكروية. ويشهد المونديال مشاركة 4 منتخبات عربية تحلم بتجاوز الدور الأول، خاصة منتخب قطر، صاحب الأرض والضيافة، والمغرب، المدجج بالنجوم المحترفين في أقوى الأندية الأوروبية، إضافة إلى المنتخبين السعودي والتونسي.

وتنقل «البيان» لجمهورها تغطية شاملة لمجريات كأس العالم في قطر أولاً بأول ورقياً وعبر مختلف منصاتها الرقمية.

اقرأ أيضاً:

مونديال العرب ينطلق من البيت الليلة

محمد عبد الله لـ « البيان»: اختياري وسام على صدر التحكيم الإماراتي

حسن المهري: لحظة تاريخية انتظرتها طويلاً

«حرب النجوم» تخطف أنظار المونديال

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز