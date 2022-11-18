البرتغال تستعرض عضلاتها بسحق نيجيريا في غياب "الدون"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى المنتخب البرتغالي استعداداته لمونديال قطر 2022 في كرة القدم بفوز ساحق على نيجيريا 4-صفر، رغم غياب قائده المخضرم كريستيانو رونالدو بسبب التهاب في المعدة.

افتتح بطل أوروبا 2016 التسجيل بعد جهود رائعة من لاعبَي مانشستر يونايتد الانكليزي حيث مرّر ديوغو دالو كرة على طبق من فضة لبرونو فرنانديش الذي تابعها بسهولة داخل الشباك (9).

وضاعف فرنانديش تقدم بلاده عبر ركلة جزاء حصل عليها فريقه اثر لمسة يد داخل المنطقة ليسجّل هدفه الشخصي الثاني أيضاً (35).

وكان فرنانديش ورونالدو احتلا العناوين من خلال انتشار فيديو ظهر فيه الاول يلقي التحية بفتور على مواطنه، وجاء ذلك بعد المقابلة المتفجرة التي اجراها "الدون" وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من قبل مسؤولي يونايتد وأنه "لا يحترم المدرب" الهولندي إريك تن هاغ، متهما إياهم بالرغبة في الإطاحة به من الفريق.

ورد مدرب البرتغال فرناندو سانتوش في مؤتمر صحافي على عدة أسئلة بشأن هذه المسألة ومدى تأثير هذا الجدل على الاستعدادات لكأس العالم "هذه القضية لا علاقة لها بنا ولا بالمنتخب".

وأضاعت نيجيريا فرصة تقليص النتيجة بعد أن أهدر إيمانويل دينيس ركلة جزاء للضيوف، ليعود البرتغاليون ويعززوا من تقدمهم بهدفين لغونسالو راموس (82) وجواو ماريو (84).

تستهل البرتغال مشوارها في كأس العالم الخميس المقبل ضد غانا التي سبق أن أقصت نيجيريا في الدور الحاسم في التصفيات الافريقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز