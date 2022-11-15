مسؤول سنغالي يزيد الغموض عن موقف ماني في المونديال

المصدر: أ ب

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قال عضو في مجلس إدارة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن ”أولى المباريات” لفريقه في المونديال بسبب إصابة في ساقه.

وأضاف عبد الله صو أن سيتعين على منتخب السنغال التأقلم بدون أفضل لاعب في تشكيلته في بداية البطولة و”عدم التذمر كثيرا”.

وأردف صو قائلا ”سيتعين علينا الاعتماد على لعب المباريات الأولى بدون ساديو والفوز بدون ساديو لأن لدينا 25 لاعبا باستثناء ساديو.. لم يكن أحد يريد ذلك، لكن هذا ما حدث لنا”.

لم يحدد صو عدد المباريات التي من المتوقع أن يغيب عنها ماني، ولم ترد أي كلمة رسمية من السنغال أو بايرن ميونيخ في هذا الصدد.

أصيب ماني قبل أسبوع في مباراة بالدوري الألماني بين بايرن ميونخ وفيردر بريمن. وتم استبداله في الدقيقة 20 من المباراة التي انتهت بفوز بايرن 6-1.

وقال بايرن إن أفضل لاعب أفريقي حاصل على اللقب مرتين أصيب في رأس عظم الشظية في أسفل ساقه اليمنى.

وصل معظم منتخب السنغال بدون ماني إلى قطر للمشاركة في مونديال 2022 الذي ينطلق الأحد.

ستكون المباراة الأولى للفريق في قطر ضد هولندا يوم الإثنين، لكن ماني لا يزال ينتظر المزيد من الفحوص من قبل فريق بايرن الطبي.

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