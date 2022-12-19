مارتينيز: حلمت كثيراً بهذا اليوم

المصدر: الدوحة - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، سعادته عقب المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، التي حسمها منتخب بلاده بركلات الترجيح، وتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1978 و1986 على حساب المنتخب الفرنسي القوي، وقال أفضل حارس مرمى في البطولة: كانت مباراة صعبة جداً وعانينا كثيراً، كان علينا أن نعاني ونصل إلى ركلات الترجيح، سجلنا الهدف الثالث، ثم حصلوا على ركلة جزاء وسجلوا، وكان من الممكن أن يضيفوا الرابع. وواصل: للأمانة فريقي عانى بشدة للفوز بمباراة شهدت قتالاً أمام فرنسا للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022، كانت معركة قتالية، كنا نعلم أن ذلك سيحدث، لقد حلمت كثيراً بهذا اليوم، لا كلام أصف ما أشعر به، غادرت بلدي باكراً إلى إنجلترا من أجل هذه اللحظة، أهدي اللقب إلى عائلتي وأطفالي، لقد خرجت من مكان متواضع وأنا شاب، وأريد أن أهدي إنجازي هذا إلى والدتي، التي تستحقه بالفعل.

وعن كيفية تعامله مع ركلات الترجيح، قال: يجب التعامل بهدوء، وأيضاً الفضل يعود لزملائي، وكنت قادراً على صد الركلة الأولى التي سجلها كيليان مبابي، قبل أن أتصدى لركلة جزاء كومان. يذكر أن مارتينيز تصدى لفرصة خطيرة للغاية في الشوط الإضافي الثاني، ليمنع هدفاً مؤكداً كادت تفوز به فرنسا باللقب، كما تصدى لضربة جزاء نفذها كومان في ضربات الترجيح، ليفوز المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

سعادة

وقال لاوتارو مارتينيس مهاجم منتخب الأرجنتين: لا أعرف ماذا أقول، انظر إلى هذه الأجواء، أشكر الجميع والشعب الأرجنتيني وعائلتي والـ26 لاعباً في قائمة منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وكذلك من بقوا في الخارج، والأطقم «الفني والإداري والطبي» ورجال اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، وكل شخص كان معنا، ومن قبل الجميع جماهير الأرجنتين، سواء في البلاد أو من جاء إلى قطر ليؤازرنا.

وأضاف: أهدي اللقب إلى كل الأشخاص الذين ذكرتهم، وإلى عائلتي التي في المدرجات، ووالدتي التي تجلس في البيت وتشاهد المباراة من كل قلبها، وإلى جدتي التي لا تمر بأفضل اللحظات، آمل أن يمنحها هذا اللقب المزيد من القوة. وقال غابريال باتيستوتا، المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق: أنا سعيد للغاية لميسي، للأرجنتين، وللبلد بأكمله، لست قادراً على الكلام، الجميع أراد الفوز للأرجنتين، اعذروني لأنني أبكي، ولكن انتظرنا طويلاً من أجل هذا اللقب. وأضاف: ميسي استحق ذلك، لكل ما قدمه على مدى 20 عاماً في كرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز