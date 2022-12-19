بوينس آيرس تكتسي بلون الفرح الأرجنتيني

المصدر: بوينس آيرس - وكالات

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اجتاحت الأفراح كل جنبات الأرجنتين، احتفالاً بلقب طال انتظاره، بعدما أهدى لاعبو «الألبيسيليستي»، لقب كأس العالم لكرة القدم، الأول للبلد المنتمي لأمريكا الجنوبية خلال 36 عاماً، إلى شعبهم، في ظل معاناته من ظروف اقتصادية صعبة.وتوجت الأرجنتين بلقبها الثالث بكأس العالم، بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا في النهائي بقطر، عقب تعادل مثير 3-3 بعد وقت إضافي.

احتفال

وفي العاصمة بوينس آيرس، خرج الملايين احتفالاً باللقب، حاملين أعلام الأرجنتين، وصور ميسي إلى جانب مارادونا، ولافتات تقول «فعلها مثلما أتى بها مارادونا»، في إشارة لتكرار «البرغوث»، إنجاز الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، الذي أحرز اللقب لبلاد «التانغو» عام 1956.

إنجاز

وخفف الإنجاز من معاناة شعب الأرجنتين، بعد أن قفز التضخم إلى نسبة تقترب من 100 %، على أساس سنوي، وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات شعبية قبل شهور، للمطالبة برفع الأجور، في ظل زيادة كبيرة للأسعار، وضعف العملة المحلية (بيزو).

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