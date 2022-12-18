 أبرز أحداث نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد التعادل 3-3 في النهائي باستاد لوسيل في قطر اليوم الأحد.

وفيما يلي ملخص لأبرز أحداث المباراة:

- وضع ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الجناح أنخيل دي ماريا في التشكيلة الأساسية مع اعتماده على خطة 4-3-3.

- فضل ديدييه ديشان مدرب فرنسا العودة إلى التشكيلة المفضلة له بعد شفاء المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو من المرض الذي أبعدهما عن الدور قبل النهائي أمام المغرب.

* الدقيقة 17

استحوذت الأرجنتين على الكرة وأرسل رودريجو دي باول تمريرة عرضية إلى دي ماريا الذي سدد الكرة فوق العارضة.

* الدقيقة 21

احتسب الحكم البولندي سيمون مارشينياك ركلة جزاء لصالح دي ماريا بعد تدخل من عثمان ديمبلي، وهي الركلة الخامسة للأرجنتين في البطولة وهو رقم قياسي في نسخة واحدة، وانبرى ليونيل ميسي ليهز الشباك بنجاح في الدقيقة 23 ويرفع رصيده إلى ستة أهداف في نسخة العام الحالي في قطر.

* الدقيقة 36

سجل دي ماريا الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها ميسي الذي مرر الكرة إلى خوليان ألفاريز ومنه إلى أليكسيس ماك أليستر الذي حولها إلى مهاجم يوفنتوس ليضعها في المرمى.

* الدقيقة 41

أجرت فرنسا تغييرين بإشراك ماركوس تورام وراندال كولو مواني بدلا من أوليفييه جيرو وديمبلي.

* الدقيقة 59

أرسل دي ماريا تمريرة إلى ألفاريز الذي سدد كرة قوية أبعدها هوجو لوريس بصعوبة.

* الدقيقة 63

هجمة مرتدة بقيادة ميسي الذي يمررها إلى ألفاريز ليضع ماك أليستر في مواجهة لوريس لكن الحارس الفرنسي أنقذ الموقف.

* الدقيقة 64

أكمل دي ماريا مشواره وأشرك المدرب سكالوني لاعبه ماركوس أكونيا الذي يغلب عليه الطابع الدفاعي.

* الدقيقة 71

أشرك ديشان الثنائي كينجسلي كومان وإدواردو كامافينجا بدلا من أنطوان جريزمان وهرنانديز.

* الدقيقة 80

حصل كولو مواني على ركلة جزاء بعد تدخل من نيكولاس أوتامندي عندما استغل سرعته ليخطف الكرة من المدافع الأرجنتيني ولم يتردد الحكم في احتسابها، وانبرى مبابي ليعيد فرنسا إلى النهائي بهدفه السادس في البطولة.

* الدقيقة 81

أشعل مبابي النهائي عندما أدرك التعادل بهدف مذهل، بدأت الهجمة عندما قطع البديل كومان الكرة من ميسي ومررها إلى تورام الذي هيأها إلى مهاجم باريس سان جيرمان ليسددها مباشرة في مرمى إيميليانو مارتينيز، ويرفع رصيده إلى سبعة أهداف و11 هدفا في مسيرته في كأس العالم.

* الدقيقة 90+7

أنقذ لوريس آمال فرنسا بعدما أبعد تسديدة هائلة من ميسي.

* الدقيقة 102

نشط سكالوني هجومه بإشراك لاوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس على حساب دي باول وألفاريز.

* الدقيقة 105

هجمة أرجنتينية سريعة تصل إلى البديل لاوتارو مارتينيز لكن المدافع دايو أوباميكانو ألقى بجسده أمامه لتصطدم به الكرة وترتد إلى جونزالو مونتييل الذي سددها قوية باتجاه المرمى لكن رافائيل فاران أبعدها بضربة رأس.

* الدقيقة 105+1

فرصة أخرى تسنح لمارتينيز الذي انفرد بالمرمى لكن أوباميكانو أبعدها في الوقت المناسب.

* الدقيقة 108

ميسي يكمل قصته الخيالية، هجمة سريعة للأرجنتين تصل إلى مارتينيز في الناحية اليمنى ويسددها بقوة لكن لوريس يبعدها وتتهيأ أمام ميسي الذي يضعها في المرمى، ليصل إلى هدفه السابع في البطولة.

* الدقيقة 118

احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تسديدة مبابي التي اصطدمت في بمرفق باريديس، وسددها مبابي في الشباك ليصبح اللاعب الثاني في التاريخ الذي يحرز ثلاثية في نهائي كأس العالم بعد جيف هيرست في 1966.

* الدقيقة 120

تمريرة عرضية من مبابي إلى كولو مواني لكن الكرة تمر من فوقه إلى جوار القائم بقليل.

* الدقيقة 123

الحارس إميليانو مارتينيز ينقذ الأرجنتين بعد إبعاد تسديدة كولو مواني من وضع انفراد.

* ركلات الترجيح

فرنسا:

مبابي (سجل) - كومان (أهدر) - تشواميني (أهدر) - كولو مواني (سجل).

الأرجنتين:

ميسي (سجل) - باولو ديبالا (سجل) - باريديس (سجل) - مونتييل (سجل).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز