نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا يحتكم إلى ركلات الترجيح

المصدر: وكالات

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يحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والاضافي من نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الأحد على استاد لوسيل.

وتقدّم منتخب "التانغو" في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة. وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء ترجمها نجمها كيليان مبابي بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على البديل راندال كولو مواني (80). وبعدها بدقيقة، سجّل مبابي هدفاً رائعاً من تسديدة طائرة معادلاً الارقام (81) ورافعاً رصيده إلى سبعة أهداف.

وفي الوقت الاضافي، استعاد ميسي التقدم (108)، قبل ان يعادل مبابي مرة أخرى من نقطة الجزاء (118).

ويبحث الفريقان عن لقب عالمي ثالث، الأرجنتين بعد 1978 و1986 وفرنسا بعد 1998 و2018.

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