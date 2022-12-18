 مبابي يعيد آمال التتويج بلقب المونديال لفرنسا بهدفين في غضون دقيقتين

المصدر: وكالات

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أنقذ النجم الشاب كيليان مبابي منتخب فرنسا من خسارة وشيكة أمام نظيره الأرجنتيني وأعاد له الأمل في التتويج بلقب مونديال قطر 2022 بعد تسجيله هدفين في غضون دقيقتين في المباراة النهائيةاليوم الأحد على استاد لوسيل.

وتقدم ليونيل ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 23 ثم أضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 36 بعد هجمة مرتدة سريعة.

ولكن في الدقائق العشر الأخيرة تقمص كيليان مبابي دور البطولة وسجل هدفين في غضون دقيقتين لديوك فرنسا، حيث جاء هدفه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 80 وبعدها بدقيقتين فقط سجل الهدف الثاني له ولبلاده بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.



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