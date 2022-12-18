 ميسي يهز شباك فرنسا في نهائي المونديال ويحطم مجموعة من الأرقام القياسية

المصدر: وكالات

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تقدم ليونيل ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 23 من مباراته أمام نظيره الفرنسي اليوم الأحد على استاد لوسيل في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وأحرز ميسي /35 عاما/ الهدف رقم 12 له في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال ليعزز رقمه القياسي، متفوقا بهدفين عن أقرب ملاحقيه جابريل باتيستوتا.

كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يساهم بعشرين هدفا في تاريخ كأس العالم، بواقع 12 هدفا وثمان تمريرات حاسمة.

ويتصدر ميسي حاليا صدارة قائمة هدافي مونديال قطر حيث ساهم في تسعة أهداف لبلاده، بواقع ستة أهداف تكفل بتسجيلها بجانب صناعة ثلاثة أهداف لزملائه.

ونجح نجم باريس سان جيرمان في التسجيل في جميع مباريات التانجو بالأدوار الإقصائية ، حيث سجل لبلاده الهدف الأول خلال الفوز على أستراليا في دور الستة عشر والهدف الثاني خلال الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية ثم هز شباك كرواتيا بالهدف الأول خلال فوز بلاده بثلاثة أهداف دون رد في المربع الذهبي قبل أن يفتتح التسجيل أمام ديوك فرنسا اليوم.

وأصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 26 مباراة متخطيا الرقم القياسي الذي كان يقتسمه مع الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس برصيد 25 مباراة لكل منهما.

كما أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، متخطيا الرقم القياسي السابق للأسطورة الإيطالي باولو مالديني الذي شارك في 2217 دقيقة بكأس العالم.

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