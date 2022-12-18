كرواتيا تتوج بالبرونزية والمغرب يبهر العالم

المصدر: الدوحة - د ب أ

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أحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره المغربي 2 /‏‏‏‏‏‏1، أمس، على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022. وشهدت المواجهة القوية بين المنتخبين تسجيل هدفين في أول تسع دقائق، حيث تقدم جوسكو جفارديول بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة السابعة، لكن بعد دقيقتين فقط أدرك أشرف داري التعادل لأسود الأطلس.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول سجل ميسلاف أورسيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا.

وودع المغرب المونديال في المركز الرابع بعدما أبهر العالم بمردوده الرائع خلال ادوار البطولة السابقة، قبل أن يتأثر بالإصابات والإرهاق في نهاية المشوار.

سعادة

وقال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب «أسود الأطلس»: إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة، لقد رأينا فريقاً لم يستسلم، سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى، لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء، شكراً للجميع على ما قدمتموه طيلة أيام المونديال، لاعبو المغرب كانوا أبطالاً وعند حسن ظن الجماهير. كما أبدى المهاجم المغربي أنس الزروري شعوراً بالأسف والحزن إثر خسارة المنتخب أمام نظيره الكرواتي 1/‏‏‏‏‏ 2، أمس، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022، معلقاً على الأداء التحكيمي خلال المباراة. وقال المهاجم المغربي أنس الزروري: شيء حزين، حاولنا الذهاب لأقصى نقطة، لكننا لم نستطع الفوز اليوم، كل لاعب كرة قدم يكون حزيناً بالطبع عندما يخسر مباراة، ولكن هذه هي كرة القدم.

فخر

وأضاف أنس الزروري: جعلنا الكثير من الناس يشعرون بالفخر تجاه بلادهم عبر هذا المونديال التاريخي. وفي تعليقه على الأداء التحكيمي وعدم احتساب ضربة جزاء لحكيمي، قال الزروري: لم أرَ أي شيء حينها، لكن كل اللاعبين كانوا يطالبون بضربة جزاء، ولا أعتقد أنهم خاطئون. وعن الدعم الجماهيري، قال الزروري: شجعونا بشكل ممتاز خلال هذا المونديال، وحتى أولئك الذين لم يأتوا إلى هنا كانوا يدعموننا، وكنا نشعر بالجماهير ودعمها لنا هنا في الدوحة، رأينا العديد من مقاطع الفيديو من المغرب لجماهير وهي تحتفل بنا، نحن نحب هذا الشعب وهذه الجماهير.

شكر

ووجه يحيى عطية الله، مدافع المنتخب المغربي، الشكر للجهاز الفني للفريق على ثقته به خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022. وقال عطية الله عقب المباراة، أن التواجد بين أفضل أربعة منتخبات في العالم هو أمر يدعو للفخر، لكنه أشار إلى أنه كذلك يعتبر مسؤولية ضخمة على عاتق فريقه. وتابع أن الفريق سيكتسب الخبرة من تلك المشاركة، على أن يعود بشكل أقوى في نسخة 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

فوز

وقال زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، إنها ميدالية برونزية في نظر الآخرين لكنها بالنسبة لنا ميدالية ذهبية لها قيمتها، كانت مباراة صعبة أمام خصم عنيد تجاوزناه بصعوبة بالغة، أريد أن أهدي هذا الفوز إلى جماهير كرواتيا وإهداء خاص إلى ميروسلاف بلاجيفيتش. إنها لك! حتى لو فزت بخمس ميداليات، فستظل أنت مدرب المدربين، وأصاف: ما زلت غير مدرك لما حققناه! ربما سأدرك ذلك لاحقاً، فقد لعبنا مباراة جيدة، كانت مثيرة واستحقينا الفوز هذا هو الميدالية الأكثر قيمة في مسيرتي.

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