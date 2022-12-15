"الديوك" تنجو من فك "أسود الأطلس" وتصطدم بالأرجنتين في نهائي المونديال

المصدر: وكالات

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ستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وأصبح هرنانديز أول لاعب منافس يهز شباك المغرب في البطولة، حيث جاء الهدف السابق الوحيد بشكل عكسي، بعدما استغل ارتباكا داخل المنطقة وتابع تسديدة أبدلت اتجاهها من كيليان مبابي وسجل في شباك الحارس ياسين بونو من مدى قريب في الدقيقة الخامسة.

وأضاف البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني بعد مشاركته مباشرة بعدما تابع أيضا تسديدة أبدلت اتجاهها من مبابي، بطريقة مشابهة للهدف الأول، في الدقيقة 79.

وعانى منتخب المغرب من ضربة مبكرة بإصابة اثنين من أبرز مدافعيه وهما نايف أكرد قبل البداية مباشرة ورومان سايس في منتصف الشوط الأول، ورغم ذلك امتلك فرصة للتعادل بتسديدة خلفية رائعة من جواد الياميق لكن الحارس هوجو لوريس أنقذها ببراعة.

ورغم استحواذ المغرب على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني، فقد فشل المنتخب المعروف باسم "أسود الأطلس" في مواصلة مفاجآته بعدما فاز على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في البطولة الجارية ليصبح أول منتخب عربي أو أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي للمسابقة.

وستكون فرنسا سعيدة بعدما أصبحت صاحبة أول منتخب يصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، والآن ستفكر أمام الأرجنتين يوم الأحد أن تصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1962 وإيطاليا في 1938.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة أخرى أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت.

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