محمد بن راشد: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم

المصدر: دبي - البيان، الدوحة - وكالات

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمنتخب المغربي إنجازه التاريخي بالفوز على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بهدف دون مقابل، والتأهل غير المسبوق لـ«أسود الأطلس» لنصف النهائي، معتبراً الفوز التاريخي بمثابة تحقيق للحلم العربي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على «تويتر»: «لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب».

وبلغ المنتخب المغربي لكرة القدم الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بتغلبه على البرتغال 1- صفر، أمس، أول بلد عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم.

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مانحاً القارة السمراء البطاقة الأولى في تاريخها إلى دور الأربعة للعرس العالمي.

ومن ناحيته، هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المنتخب المغربي، وكل العرب بالفوز التاريخي لـ«أسود الأطلس»، قائلاً في تغريدة لسموه عبر «تويتر»: «مبروك يا المغرب مبروك يا أسود الأطلس.. من جديد صنعتم الفرحة، وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم.. اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل إنجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة».

كما بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، للمغرب قيادةً وشعباً، وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك للمغرب قيادةً وشعباً هذا الإنجاز التاريخي.. أداء مشرّف، وفوز غير مسبوق للكرة العربية، وتأهل مستحق أسعد القلوب».

ومن جانبه، هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المنتخب المغربي، مشيداً بالأداء، ومؤكداً استحقاق المنتخب المغربي للتأهل عن جدارة، وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «فعلها «أسود الأطلس».. فعلوها وروضوا البرتغال.. تألقوا وصعدوا بكل جدارة واستحقاق إلى دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.. أسعدوا وأفرحوا وأمتعوا وشرفوا كل العرب.. زئير أسود الأطلس يتواصل».

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، المنتخب المغربي، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «المغرب.. مبروك دوماً».

أما الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، فكتب في تغريدة عبر «تويتر»: «زئير الأسود أطرب أذن كل عربي.. وأسمع العالم كله.. نمتلك أبطالاً.. شباباً مبدعاً.. مواهب فريدة.. مبارك لكل عربي، مبارك للمغرب الحبيب».

وواصل المنتخب المغربي تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في النسخة الحالية، وكما كان المنتخب المغربي أول بلد عربي وأفريقي يبلغ الدور ثمن النهائي، فعلها مرة ثانية وبات أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، محققاً ما عجزت عنه منتخبات الكاميرون (1990)، والسنغال (2002)، وغانا (2010).

وردّ المنتخب المغربي التحية للمنتخب البرتغالي، الذي أطاح به من النسخة الماضية في روسيا، عندما تغلب عليه 1 - صفر في الجولة الثانية، وأخرج سيليساو أوروبا للمرة الثانية من المونديال بعدما فعلها 1986 في طريقه لإنجازه التاريخي آنذاك بتخطي الدور الأول للمرة الأولى.

واستبسل رجال المدرب وليد الركراكي أمام البرتغال، وحافظوا على شباكهم نظيفة، مؤكدين أحقيتهم بأحسن دفاع حتى الآن في البطولة.

وفرض النصيري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدف الوحيد، والثاني له في النسخة الحالية، والثالث في مشاركتين في العرس العالمي، وكذلك حارس المرمى ياسين بونو، الذي ذاد عن مرماه ببراعة.

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