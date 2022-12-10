"أسود الأطلس" تزأر بهدف في الشوط الأول في مرمى البرتغال

المصدر: وكالات

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سجل المنتخب المغربي الهدف الأول في شباك البرتغال، في مباراة الفريقين معا ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وسجل يوسف النصيري هدف التقدم للمنتخب المغربي في الدقيقة 42.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية لعبها يحيي عطية الله من الجهة اليسرى، ليرتقي لها النصيري بضربة رأس ليضعها في الشباك بمجرد خروج الحارس البرتغالي دييجو كوستا لالتقاطها.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا والتي تقام مساء اليوم السبت.



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