التشكيلة الأساسية للمغرب والبرتغال في ربع نهائي المونديال

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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 كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة البرتغال اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس

في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي

في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

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البرتغال:


ديوجو كوستا - ديوجو دالوت - بيبي - روبن دياز - رافائيل جيريرو - برونو فرنانديز - أوتافيو - برناردو سيلفا - جواو فيلكس - جونسالو راموس - روبن نيفيز.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.

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