التشكيلة الأساسية للمغرب والبرتغال في ربع نهائي المونديال
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كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة البرتغال اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".
وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:
في حراسة المرمى: ياسين بونو
في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس
في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي
في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.
البرتغال:
ديوجو كوستا - ديوجو دالوت - بيبي - روبن دياز - رافائيل جيريرو - برونو فرنانديز - أوتافيو - برناردو سيلفا - جواو فيلكس - جونسالو راموس - روبن نيفيز.
تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.