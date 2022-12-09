كرواتيا تفاجئ السامبا البرازيلية وتنتزع مقعداً مع الأربعة الكبار

المصدر: وكالات

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تأهل المنتخب الكرواتي للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب البرازيلي 4 / 2 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، في دور الثمانية من البطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي ليلعبا شوطين إضافيين تعادلا خلالهما 1/1.

وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله نيمار في الدقيقة الأولي من الوقت الإضافي الشوط الإضافي الأول، قبل أن يتعادل المنتخب الكرواتي عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 117.

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش ولوفرو ماجر ولوكا مودريتش وميسلاف أورسيتش.

فيما سجل للبرازيل كل من كاسيميرو وبيدرو جيليرمي وأهدر رودريجو وماركينيوس.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكرواتي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

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