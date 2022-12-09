 غياب الفاعلية في تعادل البرازيل وكرواتيا بالشوط الأول

المصدر: وكالات

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تعادلت البرازيل البطلة خمس مرات مع كرواتيا دون أهداف في الشوط الأول بأولى مواجهات دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

وغابت فاعلية البرازيل في مواجهة وصيفة بطلة 2018 رغم بعض الفرص من الجانبين.

وأتيحت أخطر فرصة لكرواتيا في الدقيقة 13 عندما كان يمكن لإيفان بريشيتش الانقضاض بشكل أفضل على تمريرة ماريو باشاليتش العرضية أمام مرمى الحارس أليسون.

ويلتقي الفائز مع الأرجنتين أو هولندا من أجل مكان بالمباراة النهائية.

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