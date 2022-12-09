التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي المونديال

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

 يلتقى منتخب البرازيل مع نظيره الكرواتي، اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الـ19:00 بتوقيت الإمارات، وستقام على ملعب "المدينة التعليمية".

وتأهلت البرازيل إلى الدور ربع النهائي بفوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، بينما حجزت كرواتيا مقعدها بفوزها على اليابان بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وسيدخل المنتخب البرازيلي مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية:

 أليسون - إيدر ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو - كاسيميرو - لوكاس باكيتا - نيمار - فينيسيوس جونيور - رافينيا - ريتشارليسون.
https://secure.albayan.ae/polopoly/polopoly_fs/1.4576532.1670594156!/image/image.jpg

أما تشكيلة كرواتيا فجاءت كالتالي:

دومينيك ليفاكوفيتش - بورنا سوسا - إيفان بريشيتش - ديان لوفرين - ماتيو كوفاتشيتش - أندريه كراماريتش - لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماريو باشاليتش - يوسكو جفارديول - يوسيب يورانوفيتش.

https://secure.albayan.ae/polopoly/polopoly_fs/1.4576533.1670594167!/image/image.jpg

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز في مواجهة الأرجنتين وهولندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم أيضا.

طباعة Email
↑ أعلى