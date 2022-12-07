محمد بن راشد: المسـتحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً

المصدر: دبي - البيان، الدوحة - وكالات

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنتخب المغربي، وبارك له تأهله التاريخي لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعدما تخطى نظيره الإسباني بركلات الترجيح 3 /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 0، بعد انتهاء الوقت الأصلي، وشوطي المباراة الإضافيين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر» عقب انتهاء المباراة: «المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب، بكم نفخر ونفاخر العالم».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمنتخب المغربي فوزه المستحق، مشيداً بالإنجاز التاريخي، وكتب سموه في تغريدة على «تويتر»: «مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز.. أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية».

وأرفق سموه صورتين للمنتخب المغربي، إحداهما للحارس المغربي البطل ياسين بونو، الذي تصدى لركلات الترجيح ببراعة، ولم تهتز شباكه طوال المباراة، أو في ركلات الترجيح، وكان إحدى أهم ركائز الإنجاز المغربي، والصورة الأخرى لفرحة لاعبي المنتخب المغربي البطل.

كما عبر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن سعادته بالإنجاز المغربي، وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: سعداء للمنتخب المغربي بفوزه التاريخي وصعوده لدور الثمانية. أسعدتم العرب بالتأهل والأداء البطولي. مبروك لأسود الأطلس».

ومن ناحيته، عبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عن الفخر والفرحة بإنجاز المنتخب المغربي، وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «ما يفعله منتخب المغرب شيء مذهل.. انتصار عربي وفرحة عربية جديدة.. فخورون بأسود الأطلس والتأهل المستحق إلى الدور ربع النهائي من المونديال. الفوز على المنتخب الإسباني الكبير والعريق والمتوّج بكأس العالم بعد ملحمة كروية حبست الأنفاس له طعم ومذاق خاص.. زئير أسود الأطلس يتواصل».

كما بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لأسود الأطلس عبر تغريدة لسموه في «تويتر»، قائلاً: «مبروك لأسود الأطلس.. شكراً للمنتخب المغربي.. فوز مستحق مبروك للجميع».

بدوره، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، المنتخب المغربي والعرب بالفوز، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «مبروك لـ«أسود الأطلس» والعرب».

أداء مثالي

ومن ناحيته، تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتهنئة والتبريكات للمنتخب المغربي في تغريدة له عبر «تويتر»، وقال: «فخورون بأسود الأطلس، قدموا أداء مثالياً رائعاً لا ينسى وأفرحوا القلوب، وأثبتوا للعالم بأجمعه أن الوطن العربي حاضن للمواهب المبدعة، كل عربي فخور وسعيد بما حققه منتخب المغرب، خالص أمنياتنا لهم بالتقدم ومواصلة مسيرة الفوز».

وواصل المنتخب المغربي صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، ودون اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه 3 /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صفر بركلات الترجيح على نظيره الإسباني، أمس، في دور الـ16 للمسابقة.

وقت إضافي

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للوقت الإضافي، الذي ابتسم في النهاية لمصلحة المنتخب المغربي.

وقدم نجوم المنتخب المغربي أداء بطولياً على مدار 120 دقيقة، وكانوا نداً حقيقياً للمنتخب الإسباني، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب أفريقيا، على مدار الأشواط الأربعة، وكان بإمكانهم خطف التقدم خلال الشوط الأول، وكذلك في الوقت الإضافي، الذي اعتمد خلاله «أسود الأطلس» على الهجمات المرتدة، في الوقت الذي فشل فيه لاعبو المنتخب الإسباني في اختراق الحصون الدفاعية المغربية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب في دور الثمانية، السبت المقبل، على ملعب (الثمامة) مع منتخب البرتغال الفائز على سويسرا.

وبعدما كان منتخب المغرب أول فريق عربي يتأهل لمرحلة خروج المغلوب في المونديال بنسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب «أسود الأطلس» على موعد مع التاريخ أيضاً في النسخة الحالية، بعدما بات أول منتخب عربي يصعد لدور الثمانية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى العالم.

كما أصبح المنتخب المغربي رابع منتخب أفريقي في التاريخ يحصد بطاقة الترشح لدور الثمانية، بعد الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 و2010 على الترتيب.

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