المغرب يكتب التاريخ على حساب إسبانيا

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واصل المنتخب المغربي لكرة القدم عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2022، وأطاح بالمنتخب الإسباني خارج البطولة بالفوز عليه 3- 0 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا اليوم في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما بالدور الثاني (دور الـ16) للبطولة.

ويلتقي المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة المنتخبين البرتغالي والسويسري المقررة اليوم أيضا بالدور الثاني للبطولة.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي في التاريخ يبلغ دور الثمانية في المونديال، كما أنه رابع منتخب أفريقي يبلغ هذا الدور في البطولة العالمية بعد الكاميرون في 1990 والسنغال في 2002 وغانا في 2010 .

وقدم الفريقان مباراة قوية عبر الشوطين وكان المنتخب المغربي ندا مميزا للمنتخب الإسباني الفائز بلقب كأس العالم 2010 ، وسنحت لكل من الفريقين عدد من الفرص عبر شوطي المباراة لكنها لم تستغل لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين لينتهي اللقاء إلى ركلات الترجيح، التي حسمت التأهل لصالح المنتخب المغربي.

وبهذا، أطاح المنتخب المغربي بنظيره الإسباني أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب العالمي، حيث يضم بين صفوفه العديد من المواهب ذات الشهرة الطاغية.

وكان المنتخب المغربي بدأ مفاجآته في الدور الأول بتصدر مجموعته على حساب المنتخب الكرواتي صاحب المركز الثاني في مونديال 2018 بروسيا، وذلك بعد التعادل مع كرواتيا والفوز على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا وصاحب المركز الثالث في مونديال 2018 والفوز على المنتخب الكندي.

وشهدت المباراة اليوم مشاركة اللاعب الإسباني الشاب جافي (18 عاما و123 يوما) ضمن التشكيلة الأساسية للفريق ليصبح أصغر لاعب يشارك في التشكيلة الأساسية لفريقه بالمونديال منذ مشاركة البرازيلي بيليه في مواجهة المنتخب السويدي بمونديال 1958 وعمره 17 عاما و249 يوما.

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