«بود إكس» دبي مهرجان من الأنشطة الترفيهية للمشجّعين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان «بود إكس» فيفا لمشجّعي بطولة العالم لكرة القدم في دبي عن إطلاق مجموعة من العروض المباشرة والأنشطة الترفيهية وتجارب المأكولات والمشروبات الغنية، إلى جانب توفير الفرصة للقاء مجموعة من أبرز نجوم اللعبة.

يقام المهرجان في دبي هاربر، ويوفر لعشاق كرة القدم تجربة مشاهدة مثالية تتيح لهم الاستمتاع بتفاصيل المباريات من خلال شاشة عملاقة بمساحة 330 متراً مربعاً مع صوت رباعي الأبعاد، ووسط إطلالات مذهلة على مياه الخليج العربي وأفق دبي المتلألئ.

ويستضيف المهرجان مجموعة من ألمع النجوم المحليين والعالميين في عالم الموسيقى، مما يضمن للجمهور الاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة. ويشارك ثنائي تنسيق الأغاني تي إكس سي من جنوب أفريقيا في فعاليات المهرجان غداً، حيث تضفي الفنانتان أجواء حيوية على مختلف الفعاليات والحفلات التي تشاركان فيها.

كما يشهد مهرجان «بود إكس» فيفا للمشجعين مشاركة المغنية البرازيلية لودميلا بعد غدٍ، والتي تتميز بأسلوبها الغنائي الذي يجمع بين البوب والإلكتروبوب والفانك كاريوكا والآر أند بي.

كما يستضيف نادي بيور وايت في منفذه المؤقت بموقع المهرجان عدداً من ألمع النجوم العالميين بين يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، ليوفر مكاناً مثالياً للاستمتاع بسهرة حيوية على وقع الموسيقى والأجواء الحماسية.

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