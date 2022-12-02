التشكيلة الرسمية لمنتخبي غانا وأوروجواي في كأس العالم
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فيما يلي تشكيلة غانا وأوروجواي في مواجهتهما بالجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.
غانا:
لورنس أتي-زيجي - أليدو سيدو - دانييل أمارتي - محمد سالسيو - عبد الرحمن بابا - توماس بارتي - ساليس عبد الصمد - محمد قدوس - أندريه أيو - جوردان أيو - إنياكي وليامز.
أوروجواي:
سيرجيو روشيت - سيباستيان كواتس - جورجيان دي أرسكايتا - خوسيه ماريا خيمنيز - جييرمو فاريلا - ماتياس أوليفيرا - رودريجو بنتانكور - فاكوندو بليستري - فيدريكو بالبيردي - لويس سواريز - داروين نونيز.