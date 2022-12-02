ألمانيا خارج المونديال

المصدر: وكالات

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ودعت ألمانيا كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي رغم فوزها 4-2 على كوستاريكا اليوم الخميس في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

وحلت بطلة العالم أربع مرات في المركز الثالث بالمجموعة بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

واعتمدت كوستاريكا على خط دفاع مؤلف من خمسة لاعبين، لكن ألمانيا هزت الشباك في الدقيقة العاشرة عندما لعب ديفيد راوم كرة عرضية استغلها سيرج جنابري.

ولكن بعد تقدم اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، تخلت ألمانيا عن حذرها وسجلت كوستاريكا هدفين حملا توقيع يلتسين تيخيدا وخوان بابلو فارجاس.

وسجل البديل كاي هافرتس ثنائية من الأهداف قبل أن يحرز نيكلاس فولكروج الهدف الرابع، لكن النتيجة النهائية قادت اليابان لإنهاء المجموعة في الصدارة متفوقة على إسبانيا في المركز الثاني.

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