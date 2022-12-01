"أسود الأطلس" تلتهم كندا وتتأهل لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخها

المصدر: وكالات

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تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة اليوم الخميس.

وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس التوقيت دون أهداف.

وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالميا وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكرا بأربع نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.

وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعا بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.

واستقبل المغرب هدفا بالخطأ أحرزه المدافع نايف أكرد في شباك زميله الحارس ياسين بونو قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

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