المغرب في مباراته المصيرية اليوم أمام كندا وهذه سيناريوهات التأهل

المصدر: البيان

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يلتقي اليوم المنتخب المغربي بنظيره الكندي ضمن الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022. ويحتضن استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، هذا اللقاء المهم والمصيري بالنسبة لأسود الأطلس.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي، رافائيل كلاوس (43 عاما)، صافرة هذه المباراة المهمة في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

ويحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف كرواتيا المتصدرة، ومن بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، وودعت البطولة رسميا.

سيناريوهات تأهل المغرب:

1- سيتأهل المغرب مباشرة في حال فوزه على كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

2- سيتأهل المغرب في حال تعادله مع كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

3- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا لكن شريطة فوز كرواتيا على بلجيكا.

4- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، لكن شريطة تعادل بلجيكا مع كرواتيا.

5- وهناك سيناريو خامس معقد، حيث سيتأهل المنتخب المغربي في حال خسارته أمام كندا بهدف وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

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